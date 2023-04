Scala, Ivana Bottone raccoglie eredità del Sindaco Mansi: «Mi candido perché amo il mio paese»

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 17 aprile 2023 16:40:51

«Mi candido perché AMO il mio paese sospeso tra il cielo e il mare, AMO i suoi colori cupi d' inverno e l'odore della terra in primavera. Mi candido perché a Scala voglio rimanerci finché Dio vorrà e voglio invecchiarci con la consapevolezza di aver contribuito a renderlo migliore. Mi candido perché credo nel lavoro di squadra, nell'assunzione di responsabilità e nella valorizzazione delle energie di ognuno di noi. Ci metto la faccia, la mia storia, le mie competenze e l'esperienza maturata ogni giorno degli ultimi 15 anni e, soprattutto ci metto la mia passione ideale e civile».

Così Ivana Bottone, che attualmente è Vice Sindaco e Assessore all'Ambiente e alle Politiche Sociali, ufficializza a mezzo Facebook la sua candidatura a Sindaco di Scala, per le amministrative del 14 e 15 maggio.

La lista civica "Scala che Cambia" è stata presentata ufficialmente sabato mattina, alle ore 9.30, presso l'Ufficio Elettorale del Comune.

Tra gli undici candidati anche il Sindaco uscente, Luigi Mansi, che dopo tre mandati consecutivi ha dovuto passare il testimone. Confermati quattro consiglieri uscenti: Salvatore Bottone, Lorenzo Esposito Afeltra, Emanuele Falcone e Pietro Staiano. New entry Luca Amato,Raffaele Mansi, Alessandra Cretella, Mariantonietta Di Pino e Adriana Mansi.

«Sono particolarmente orgogliosa - ha detto Bottone - della squadra che insieme a Luigi Mansi, serenamente e con determinazione ha deciso di scegliermi quale candidata a Sindaco della lista "Scala che Cambia", riponendo in me la loro fiducia e il loro sostegno. Ho imparato che le cose possono cambiare quando un gruppo di persone leali, animate esclusivamente dall'amore per il proprio paese si uniscono e vanno avanti. La condivisione di ideali e obiettivi sono l'unica e vera ricetta per cambiare le cose. Io ci sono, come sempre in questi quindici anni, con la semplicità e la tenacia che ha sempre mosso e contraddistinto ogni mia azione affronterò questa campagna elettorale».

A sfidarla c'è la lista "Progetto Scala - Il coraggio di una scelta", guidata dal candidato sindaco Antonio Ferrigno, già capogruppo di minoranza, che ha annunciato una squadra quasi del tutto rinnovata.

