La caldaia va a fuoco, paura per una famiglia di Positano [FOTO]

Paura questa mattina a Positano. Poco prima delle 9.00 la caldaia di un'abitazione della località Liparlati ha preso fuoco. Una densa colonna di fumo si è levata alta nel cielo della città verticale. Le fiamme hanno rischiato di espandersi all'intero fabbricato. Sono stati gli stessi residenti nell'abitazione ad adoperarsi per lo spegnimento del rogo, evitando così il peggio.

Per fortuna non ci sono feriti e ulteriori danni, oltre al gabbiotto dov'era allocato l'impianto, andato distrutto. Con tutta probabilità a generare il rogo un malfunzionamento dell'impianto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Positano si stanno portando i Vigili del Fuoco da Sorrento per la bonifica e messa in sucurezza dei luoghi. Sulla strada statale il traffico è andato in blocco per diversi minuti.