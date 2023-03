Sanità, Tar Campania boccia i tetti di spesa mensili. Vietri (FdI): «Ennesimo flop modello De Luca»

Inserito da (PNo Editorial Board), mercoledì 15 marzo 2023 10:19:53

«Il Tar conferma l'ennesimo flop del modello De Luca sulla sanità». Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Politiche Sociali della Camera, commentando la decisione del Tar Campania che - accogliendo il ricorso presentato da un laboratorio di Patologia Clinica della provincia di Salerno - ha bocciato la modalità di calcolo dei tetti di spesa mensili attribuiti dalla Regione Campania ed ha annullato il budget previsto in applicazione dalle delibere regionali n. 599 del 2021 e n. 215 del 2022.

Come ormai tutti sappiamo, con il sistema di limitazione della spesa attuato a partire da gennaio 2022, entro l'8 del mese termina il budget messo a disposizione per le prestazioni sanitarie presso i laboratori di analisi e centri diagnostici accreditati e i cittadini sono costretti a pagare interamente gli esami.

Per i giudici amministrativi, i vincoli di spesa attuali - come denunciato dalle associazioni ricorrenti (Federbiologi e Confapi Sanità Napoli) - non tengono conto del fabbisogno reale della popolazione regionale.

«Questa decisione da parte della Regione - continua Vietri - ha limitato il servizio in danno dei cittadini, riducendo sensibilmente sia il numero delle prestazioni da erogare sia il budget economico per i centri accreditati che, non a caso, si è esaurito già nei primi dieci giorni del mese. E' davvero sconcertante che De Luca ogni giorno si cimenti a fare il "professore" con gli altri quando poi lui è l'ultimo a poter dare lezioni su come si amministra la sanità. Ora - conclude la parlamentare di FdI - chi risarcirà i cittadini che hanno visto negarsi diagnosi, cure e assistenza per colpa di scelte sciagurate da parte della Regione Campania a guida Pd?».

