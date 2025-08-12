Ultimo aggiornamento 22 minuti fa S. Eusebio vescovo

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Positano, mozione condivisa per il riconoscimento dello Stato di Palestina e contro ogni genocidio

Politica

In Conferenza dei Capigruppo definito un testo condiviso da presentare in Consiglio comunale

Positano, mozione condivisa per il riconoscimento dello Stato di Palestina e contro ogni genocidio

Il documento, frutto del lavoro congiunto di maggioranza e opposizione, condanna ogni violazione dei diritti umani nei conflitti mondiali e sostiene il riconoscimento dello Stato palestinese, subordinato alla lotta contro terrorismo e governi di matrice terroristica.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 12 agosto 2025 15:35:04

Ieri mattina, 11 agosto, presso la Sede Comunale di Positano, i consiglieri Gabriella Guida, Giuseppe Milano e con l'intervento del consigliere Vito Mascolo, hanno dato luogo alla Conferenza dei Capigruppo, riuniti per lavorare ad un protocollo condiviso sulla drammatica situazione israelo-palestinese e, più in generale, per condannare ogni genocidio e violazione dei diritti umani nei numerosi conflitti nel mondo.

 

«Con spirito di apertura e forte impegno - ha spiegato il sindaco Giuseppe Guida -, è stato redatto un testo unitario che sarà presentato dall'intero Consiglio Comunale nella prossima seduta. Il documento sancisce il ripudio di ogni atto di genocidio e di ogni lesione dei diritti umani, con particolare riferimento alla situazione in Palestina, ma anche a tutte le realtà dove simili atrocità si verificano».

 

La mozione promuove, inoltre, il riconoscimento dello Stato di Palestina, subordinato all'impegno della diplomazia internazionale per eliminare ogni forma di terrorismo, ogni governo di matrice terroristica e qualsiasi azione contraria ai diritti fondamentali.

 

Il Sindaco ha espresso «grande soddisfazione per un testo aperto, non limitato alla sola questione palestinese ma capace di lanciare da Positano un messaggio forte e chiaro contro ogni genocidio e contro tutte le guerre, da un paese simbolo di accoglienza e dialogo tra i popoli, con lo sguardo rivolto alla pace e alla tutela dei diritti umani ovunque nel mondo».

 

"Su per Positano" presenta una mozione per il riconoscimento dello Stato palestinese e la condanna del genocidio in Palestina

