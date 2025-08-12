Positano, mozione condivisa per il riconoscimento dello Stato di Palestina e contro ogni genocidio

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 12 agosto 2025 15:35:04

Ieri mattina, 11 agosto, presso la Sede Comunale di Positano, i consiglieri Gabriella Guida, Giuseppe Milano e con l'intervento del consigliere Vito Mascolo, hanno dato luogo alla Conferenza dei Capigruppo, riuniti per lavorare ad un protocollo condiviso sulla drammatica situazione israelo-palestinese e, più in generale, per condannare ogni genocidio e violazione dei diritti umani nei numerosi conflitti nel mondo.

«Con spirito di apertura e forte impegno - ha spiegato il sindaco Giuseppe Guida -, è stato redatto un testo unitario che sarà presentato dall'intero Consiglio Comunale nella prossima seduta. Il documento sancisce il ripudio di ogni atto di genocidio e di ogni lesione dei diritti umani, con particolare riferimento alla situazione in Palestina, ma anche a tutte le realtà dove simili atrocità si verificano».

La mozione promuove, inoltre, il riconoscimento dello Stato di Palestina, subordinato all'impegno della diplomazia internazionale per eliminare ogni forma di terrorismo, ogni governo di matrice terroristica e qualsiasi azione contraria ai diritti fondamentali.

Il Sindaco ha espresso «grande soddisfazione per un testo aperto, non limitato alla sola questione palestinese ma capace di lanciare da Positano un messaggio forte e chiaro contro ogni genocidio e contro tutte le guerre, da un paese simbolo di accoglienza e dialogo tra i popoli, con lo sguardo rivolto alla pace e alla tutela dei diritti umani ovunque nel mondo».

