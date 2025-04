Femminicidi, Nordio: «È questione culturale legata ad alcune etnie». Piero De Luca: «Parole sconvolgenti, basta letture razziste»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 5 aprile 2025 08:58:17

Ancora femminicidi, ancora dolore e indignazione. Ma questa volta a scuotere l'opinione pubblica sono anche le parole pronunciate dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto a Salerno in occasione di un incontro istituzionale.

Parlando dei recenti delitti che hanno visto vittime due giovani donne, Ilaria Sula e Sara Campanella, il Guardasigilli ha espresso un'analisi che ha immediatamente innescato una forte reazione politica e sociale.

"È illusorio - ha detto Nordio - che l'intervento penale, che già esiste e deve essere mantenuto per affermare l'autorità dello Stato, possa risolvere la situazione. Purtroppo, il legislatore e la magistratura possono arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti, che si radicano probabilmente nell'assoluta mancanza non solo di educazione civica, ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti di etnie che magari non hanno la nostra sensibilità verso le donne", ha dichiarato.

Un passaggio, quest'ultimo, che ha sollevato immediatamente un'ondata di critiche, soprattutto per il riferimento alle "etnie". A chi gli chiedeva se il ministero stesse lavorando a nuovi interventi legislativi, Nordio ha replicato: "In questo momento no, perché abbiamo veramente fatto l'impossibile: sia in ambito preventivo, incentivando il Codice rosso e accelerando i termini, sia in ambito repressivo, introducendo il reato di femminicidio. Purtroppo è una questione di educazione. C'è bisogno di un'attività educativa a 360 gradi, soprattutto nell'ambito delle famiglie, dove si forma il software del bambino".

La reazione più netta è arrivata dal deputato del Partito Democratico, Piero De Luca, che ha affidato a una nota ufficiale il suo commento: "I femminicidi sono una piaga che va affrontata con serietà e responsabilità, non con letture razziste, fuorvianti e pericolose. Il Ministro Nordio ha fatto un ragionamento sconvolgente legando questa emergenza sociale a questioni etniche. La violenza sulle donne in Italia colpisce soprattutto per mano di uomini italiani. È inaccettabile tentare di strumentalizzare un dramma così profondo per fini politici", ha detto.

"Il governo smetta di alimentare divisioni e dia invece risposte concrete, rafforzando le risorse e gli strumenti di prevenzione, protezione e certezza della pena per chi si macchia di questi crimini", ha concluso l'onorevole De Luca.

(Foto: PSD San Marino)

