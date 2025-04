Femminicidi, Bilotti (M5s): «Nel 'possibile' di Nordio manca educazione sessuo-affettiva nelle scuole»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 4 aprile 2025 08:31:44

Entrambe avevano 22 anni. Entrambe studentesse universitarie. Entrambe uccise a coltellate. Ilaria Sula e Sara Campanella sono le ultime vittime di una strage silenziosa ma inarrestabile: quella dei femminicidi.

Dall'inizio del 2025 sono già 19 le donne uccise, una ogni cinque giorni. Secondo i dati del Servizio di Analisi Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nel primo trimestre dell'anno si contano 17 donne assassinate, di cui 14 in ambito familiare o affettivo e 10 per mano di un partner o di un ex. Un numero leggermente inferiore rispetto ai primi tre mesi del 2024, quando le vittime furono 26. Ma il dato statistico impallidisce di fronte all'orrore dei singoli casi.

A intervenire con parole dure è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio: "Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando oggi a Salerno, sostiene che è stato fatto il ‘possibile' per porre un argine ai femminicidi e alle violenze contro le donne. Ma, il possibile di cui parla il Guardasigilli, purtroppo, non ha previsto l'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole", dichiara la parlamentare salernitana.

Secondo Bilotti, l'assenza di un piano strutturale di prevenzione è una responsabilità politica precisa: "Questa sarebbe la via maestra che ci porterebbe, intervenendo sui più giovani, a un cambiamento culturale che ritengo imprescindibile per un'azione preventiva e perché lo Stato arrivi prima che una donna venga ammazzata. E non dopo".

"Pur di non ammettere la mancanza di un'azione concreta in questo delicatissimo campo - evidenzia - il ministro non trova di meglio che guardare alle culture degli altri, come se il problema fosse sempre altrove e mai il nostro. Sarebbe troppo pretendere di assumersi le proprie responsabilità".