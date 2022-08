"Teneri assassini. Il mondo delle baby gang": la presentazione a Ravello del libro di Isaia Sales

Scritto da (Admin), lunedì 1 agosto 2022 16:46:16

Ultimo aggiornamento lunedì 1 agosto 2022 20:53:01

Giovedì 4 agosto, alle ore 19.00 presso i Giardini del Vescovo si terrà il primo dei quattro incontri dedicati ai libri e alla lettura, previsti dal programma estivo del Comune di Ravello, a cura dell' Associazione culturale "FOR CHILDREN", Centro di Lettura "LEGGIMI FORTE".

Si comincia con Teneri assassini. Il mondo delle baby gang di Isaia Sales, pubblicato da Marotta & Cafiero nella collana Le Lucciole.

Già docente di «Storia delle mafie» presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, editorialista de «La Repubblica», già sottosegretario al Ministero del Tesoro nel primo governo Prodi, Isaia Sales è autore di diversi saggi sul Sud d'Italia, in particolare sui fenomeni legati alle mafie, da "Storia dell'Italia mafiosa" del 2015, a "I preti e i mafiosi" del 2016 a "Storia dell'Italia corrotta" del 2019.

In questo saggio, pubblicato nel 2021, Sales s'interroga e analizza il fenomeno della baby gang a Napoli, cittá che seppur non risulta tra le prime 50 cittá piú violente al mondo, presenta un altissima esposizione di minorenni all'influenza della criminalità organizzata. A Napoli, nella terza città d'Italia, si può, infatti, essere boss di camorra a 18 anni, si partecipa a delitti efferati tra i 15 e i 18 anni, a 14 anni si è già nel giro della droga e si è pronti per essere assoldati dai clan, a 13 anni si ha già come modello di vita il camorrista del quartiere.

A presentare il volume, assieme a Luigi Mansi, consigliere comunale di Ravello, il sociologo Domenico De Masi.

I prossimi appuntamenti sono previsti per l'11 agosto con la presentazione del saggio Terrazze al Sole. Il paesaggio e la vita italiana nella pittura dei viaggiatori del XX secolo dello storico e critico d'arte Massimo Bignardi; il 2 settembre con L'anarchico elegante dell'avv. Alessandro Senatore; il 9 settembre con Canone Ambiguo. Della letteratura queer italiana di Luca Starita.