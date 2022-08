Vietri Sul Mare, per Matteo Barrella laurea in Economia Aziendale con il massimo dei voti

Scritto da (Redazione ), mercoledì 10 agosto 2022 17:38:45

Matteo Barrella di Vietri sul Mare ha conseguito lo scorso 26 luglio, con il massimo dei voti e lode, la laurea triennale in Economia Aziendale e Management presso l'Università "Luigi Bocconi"di Milano.

Con una tesi dal titolo "Il Leveraged Buyout e l'acquisizione della società "HCA" il giovanissimo Matteo, 21 anni, si è posto l'obiettivo di fornire un'analisi oggettiva della tecnica di acquisizione societaria del "Leveraged buyout", portando anche l'esempio di un caso concreto. Questo è un fenomeno che rientra nella più grande e vasta categoria delle strategie di crescita e in particolare della crescita esterna. L'elemento caratterizzante di tale tecnica finanziaria è l'elevata quantità di debito generata per portare a termine l'operazione e il corrispondente elevato livello di rischio. Il lavoro è stato portato avanti attraverso un'analisi della letteratura disponibile per quanto concerne la parte teorica, mentre per la parte concernente l'analisi aziendale, ha integrato gli articoli disponibili online con alcuni documenti societari. Il leveraged buyout si è dimostrato essere una tecnica capace di generare un ritorno sul capitale investito dai soggetti promotori elevatissimo. Tuttavia, affinché l'operazione possa terminare con successo, come nel caso dell'acquisizione della compagnia "HCA", devono ricorrere particolari condizioni, che restringono quindi il campo di utilizzo di tale tecnica.

Grande soddisfazione per i genitori Gianluigi e Giovanna Bisogno, la sorella Marcella, le nonne e i tanti parenti e amici che lo hanno sempre sostenuto in tutto il suo percorso di studi.

Il cammino è ormai tracciato ma gli impegni per Matteo non sono ancora finiti. A settembre, dopo la cerimonia ufficiale che si terrà a Milano, il giovane dottore proseguirà i suoi studi per la laurea magistrale in "Finance"

