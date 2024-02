Venerdì 23 febbraio allerta meteo per venti forti e mare agitato in Campania

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 22 febbraio 2024 15:33:58

La Protezione Civile della Regione ha emanato un'allerta meteo per vento forte e mare agitato su tutta la Campania.

Nella giornata di domani, venerdì 23 febbraio, dalle 7 del mattino fino alle 21 di sera, il territorio regionale sarà interessato da correnti provenienti da sud-sud-ovest che porteranno venti forti, con locali raffiche. Il mare, di conseguenza, sarà agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti. Saranno possibili mareggiate.

La Sala Operativa Regionale ricorda ai Sindaci di attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile al fine di mitigare e contrastare gli effetti dei fenomeni previsti.

In particolare, va monitorata la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili esposte ai venti e al moto ondoso.

Si ricorda che il codice colore normalmente utilizzato per le allerte meteo con rischio idrogeologico per piogge e temporali non si applica all'allerta vento. Il bollettino di oggi è infatti verde poiché non si prevedono allagamenti e fenomeni conseguenti alle precipitazioni piovose, ma sussiste un avviso di avverse condizioni meteo per vento forte e mare agitato.