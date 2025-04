Minori: ad aprile un calendario di laboratori tra storia, scienza e magia

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 3 aprile 2025 12:51:14

I corsi promossi dal Comune di Minori si stanno dimostrando capaci di coinvolgere attivamente bambini e famiglie. Un successo che cresce mese dopo mese e che trova nei piccoli partecipanti i suoi veri protagonisti. A presentare il calendario di aprile è il consigliere delegato alla Cultura Viviana Bottone, che annuncia con entusiasmo i nuovi appuntamenti dei laboratori "LetturiAMO", il 9 e il 28 aprile e"La Scienza" il 10 aprile.

Il primo evento da non perdere è fissato per stasera, giovedì 3 aprile, alle 16.30, quando, presso la Mediateca, tornerà il corso di Storia con l'amatissimo prof. Antonio Mammato. I bambini saranno coinvolti nella creazione di un piccolo "tappeto" artistico di segatura, un laboratorio che li farà immergere in una delle tradizioni più suggestive della Pasqua in Costiera Amalfitana.

Altro imperdibile appuntamento sarà quello di sabato 12 aprile, "Pasqua Insieme", quando i piccoli partecipanti potranno realizzare il celebre "biscotto di Alice". Al termine dei laboratori, nel giardino adiacente al nido, andrà in scena uno spettacolo della Compagnia Citrea, che promette emozioni e sorrisi. E per ogni bambino presente, ci sarà anche una sorpresa speciale!

Le prenotazioni sono già aperte al numero 333-7491020. Si accettano fino a 25 bambini per ciascuna fascia oraria, che verranno organizzate in base alle disponibilità.

«Approfitto di questa occasione - dichiara Viviana Bottone - per ringraziare la mitica teacher Filomena Mansi, incredibile donna dal cuore d'oro, il cui corso di inglese è terminato con grande partecipazione. Invito tutti a non mancare agli eventi indicati: vi aspettiamo per un mese di aprile pieno di cultura, creatività e condivisione!».