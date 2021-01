Covid, in Campania rapporto tamponi/positivi al 7,5%. Il bollettino del 12 gennaio

Scritto da (redazioneip), martedì 12 gennaio 2021 17:59:09

Ultimo aggiornamento martedì 12 gennaio 2021 18:00:53

Il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania registra oggi, 12 gennaio, 662 positivi su 8.747 tamponi effettuati, 359 in meno di ieri ma con 943 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 7,57% dei test, tre punti percentuali in meno di ieri quando l'indice di contagio era al 10,54%.

Di tutti questi nuovi contagiati, 637 sono asintomatici e solo 25 presentano sintomi.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 662

di cui:

Asintomatici: 637

Sintomatici: 25

Tamponi del giorno: 8.747

Totale positivi: 201.454

Totale tamponi: 2.166.203

Deceduti: 44 (*)

Totale deceduti: 3.209

Guariti: 2.746

Totale guariti: 125.656

* 13 deceduti nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 109

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.414

** Posti letto Covid e Offerta privata