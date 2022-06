Il Consorzio di Tutela "Limone Costa d'Amalfi IGP" a Trento per l'Assemblea sulla riforma del sistema delle IG

Scritto da (Redazione LdA), sabato 25 giugno 2022 11:45:45

Ultimo aggiornamento sabato 25 giugno 2022 11:45:45

Ieri, venerdì 24 giugno, presso il Centro Congressi di Predaia, in provincia di Trento, si è tenuta l'Assemblea dei Soci 2022 di OriGIn Italia, incentrata sul tema "Consorzi di tutela protagonisti della Riforma IG".

Presenti anche il Presidente e il Direttore del Consorzio di Tutela "Limone Costa d'Amalfi IGP", Angelo Amato e Chiara Gambardella.

All'evento sono intervenuti il Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, il Sottosegretario per le Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, l'europarlamentare Paolo De Castro e il Vice Direttore del Corriere della Sera Federico Fubini.

Dopo l'assemblea riservata ai soci, si è svolta la Tavola rotonda sulla "Riforma del Sistema delle IG".

«Origin Italia sta portando avanti una grande battaglia sulla riforma del sistema delle Ig sia a livello nazionale che europeo e noi siamo qui a sostenerla nell'interesse di tutti i produttori dei territori che devono e vogliono tutelare il loro prodotto d'eccellenza. Come fare? Con una tracciabilità sempre più severa: il giusto valore aggiunto che deve ripagare chi produce sano e bene e soprattutto dichiarando il reddito pro capite per intero. Questa è l'Italia degli onesti che ci piace e non più dei furbetti», ha dichiarato Amato.

«Ora siamo in Val di Non, nel regno della Melinda e del Prosecco e del formaggio Trentingrana Dop. Ma contiamo per il prossimo anno di portare i soci in Costa d'Amalfi», ha aggiunto Gambardella.