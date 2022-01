TAR Campania annulla ordinanza De Luca, studenti devono tornare in classe

Scritto da (Redazione LdA), lunedì 10 gennaio 2022 16:18:29

Ultimo aggiornamento lunedì 10 gennaio 2022 16:42:34

Il Tar della Campania ha accolto il ricorso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e dei genitori: in Campania l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca sulla scuola vanno sospese.

A sostegno della sospensione della didattica in presenza, il governatore aveva dichiarato che «le misure nazionali non sono fondate sul parere tecnico-scientifico del CTS, che non è stato convocato, contrariamente a quanto richiesto da tutte le Regioni per assumere decisioni consapevoli. Al contrario, l'Ordinanza regionale è fondata su un'istruttoria tecnica che tiene conto dei dati più aggiornati della Cabina di regia nazionale, delle valutazioni dell'Unità di crisi regionale, della richiesta di presidi e Sindaci che segnalano criticità non risolvibili a breve».

Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, però, al TG3, aveva definito l'ordinanza emanata il 7 gennaio "illegittima".

Nel decreto legge approvato il 24 dicembre è stata, infatti, prorogata la norma che limita esclusivamente alla zona rossa la possibilità agli enti locali di derogare alle disposizioni dell'esecutivo in tema di focolai ed elevata diffusione del virus.

A lui e al Governo ha dato ragione il TAR. Adesso si attende di sapere cosa accadrà in Costiera Amalfitana, in virtù delle ordinanze che ogni Comune ha emanato per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

