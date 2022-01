Tagli al trasporto scolastico “potenziato” per la pandemia. Lo sdegno di genitori e studenti /ECCO LE CORSE SOPPRESSE

Scritto da (LdA Journals), mercoledì 19 gennaio 2022 19:49:43

Ultimo aggiornamento mercoledì 19 gennaio 2022 20:55:10

Genitori in rivolta in Costiera Amalfitana. Lo screening previsto da molti comuni per i giovanissimi di scuole materne, elementari e secondaria di primo grado, non è previsto per i ragazzi delle scuole superiori.

A questo si aggiunge la rabbia per le corse aggiuntive sospese, sembrerebbe a causa della mancanza di fondi da parte della regione già dal 1 gennaio 2022.

Una situazione paradossale vedrebbe domani scendere da Tramonti in direzione Maiori/Amalfi solo 3 bus, con capacità all'80% del totale di posti, a dispetto di un'esigenza almeno doppia.

Non abbiamo ancora ricevuto i numeri esatti ma sembrerebbe che da una stima sarebbero centinaia i ragazzi che resteranno a terra.

Intanto in una nota firmata le rappresentanti dell'Istituto Superiore Marini-Gioia, Camilla Criscuolo, Annaluna Di Lieto, Federica Sorrentino e Camilla Sammarco, hanno proposto al corpo studentesco di rimanere in DAD per la giornata di domani.

"A nostro avviso è giusto continuare lo svolgimento delle attività scolastiche ma in sicurezza, sicurezza che non verrá garantita a causa dei seguenti fattori:

- il sovraffollamento dei trasporti pubblici (fenomeno sempre stato presente ma che risulterá ancor piú disagioso a causa della mancanza dei pullman della ditta Gena, la quale ha sospeso momentaneamente il contratto con la Sita);

- un mancato screening di tamponi (essenziali per un ritorno a scuola più sicuro)

Dunque non parliamo di un semplice "capriccio" perché riteniamo che la scuola sia alla base di tutto, ma i problemi ci sono, ora più che mai.

Confidiamo nei Sindaci della Costiera affinché si apprestino ad offrirci un rientro a scuola che rispetti tutte le norme anti-Covid.

In quanto al Preside, il quale non ha risposto alle nostre mail, tramite un genitore abbiamo saputo che sosterrà una nostra eventuale "manifestazione" dovuta alla mancanza dei pullman.

A voi genitori chiediamo di essere coscienti e di prendere in considerazione tutti gli eventuali rischi che ci sarebbero in un imminente ritorno a scuola."

Ecco l'elenco completo delle corse soppresse:

6:40 Bv.Cesarano - Maiori - Amalfi effettuata da Gena 2000

6:50 Polvia - Maiori - Amalfi effettuata da Gena 2000

7:50 Amalfi - Maiori effettuata da Gena 2000

12:50 Maiori - Amalfi effettuata da Gena 2000

13:15 Amalfi - Maiori - Polvica - Bv. Cesarano effettuata da Gena 2000

13:15 Amalfi - Maiori - Polvica effettuata da Gena 2000

6:25 Chiunzi - Campinola - BV. Polvica - Polvica - Pietre - Bv. Cesarano - Chiunzi - Nocera Inf. - Cava de Tirreni effettuata da Contaldo

12:25 Cava de Tirreni - Nocera Inf. - Chiunzi - Campinola - Bv. Polvica - Polvica - Pietre - Bv. Cesarano - Chiunzi effettuata da Contaldo

12:50 Maiori - Bv. Polvica - Campinola - Chiunzi - Bv. Campinola - Bv. Polvica - Maiori effettuata da Mansi

14:00 Maiori - Bv. Polvica - Campinola - Chiunzi - Bv. Cesarano - Pietre - Polvica effettuata da Mansi

7:10 Maiori - Cetara - Salerno effettuata da Mansi

13:30 Salerno - Cetara - Maiori effettuata da Mansi

6:55 Positano - Amalfi - Maiori effettuata da Rianna

6:55 Positano - Amalfi - Maiori effettuata da Rianna

13:30 Maiori - Amalfi - Positano effettuata da Rianna

13:30 Maiori - Amalfi - Positano effettuata da Rianna

7:10 Scala - S. Pietro - Minuta - Scala - Pontone - Amalfi effettuata da Mastro

13:40 Amalfi - Pontone - Scala - Minuta - S. Pietro - Scala effettuata da Mastro

6:55 Bomerano - Furore - Bv. Conca - Amalfi effettuata da Fusco

7:50 Amalfi - Maiori effettuata da Fusco

13:05 Maiori - Amalfi effettuata da Fusco

13:30 Amalfi - Bv. Conca - Furore - Bomerano effettuata da Fusco

7:25 Praiano - Positano - Meta effettuata da Fusco

13:30 Meta - Positano - Praiano effettuata da Fusco