Spacciavano cocaina nel parcheggio di un centro commerciale, arrestati tre extracomunitari ad Eboli

Lo scorso 24 maggio, personale del Commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia ha tratto in arresto, nella flagranza del reato, tre persone di nazionalità marocchina, in quanto trovate in possesso di circa 20 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina destinata alla cessione a terzi.

In particolare, nel corso dell'attività di controllo del territorio, i militari hanno individuato un'autovettura con targa straniera in sosta nel parcheggio del centro commerciale "Outlet Cilento" di Eboli a bordo della quale vi era un gruppo di soggetti extracomunitari.

Eseguita una perquisizione nei confronti dei tre occupanti l'autovettura, gli stessi sono stati trovati in possesso di ingenti somme di denaro. La perquisizione veniva estesa anche all'autovettura all'interno della quale rinvenite numerose confezioni di cocaina, del peso totale di circa 20 grammi, già pronte per essere vendute al dettaglio.