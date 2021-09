Musica e assembramenti a Erchie: Carabinieri interrompono party notturno. Guai per titolare del locale [FOTO]

Un incidente stradale è avvenuto poco prima delle 9.00 sulla Statale Amalfitana in Via Augustariccio. Come testimonia la nostra foto, il sinistro tra un'auto e un ciclomotore ha causato la caduta del conducente del mezzo a due ruote, un giovane amalfitano, finito rovinosamente sull'asfalto. L'auto, una...