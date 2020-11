Maiori, prenotano tamponi su Sinfonia ma al Porto è tutto chiuso: rabbia per 15 mamme

Scritto da (redazione), sabato 28 novembre 2020 20:17:00

Ultimo aggiornamento sabato 28 novembre 2020 20:23:12

Avevano seguito alla lettera le indicazioni della Regione Campania per la prenotazione del tampone antigenico a cui dovevano sottoporsi con i propri figli per lo screening riservato ai bimbi della scuola dell'infanzia in vista del ritorno alla didattica in presenza.

Dalla piattaforma Sinfonia, il Sistema Informativo Sanità Campania, era giunta la notifica dell'appuntamento prenotato per la giornata odierna, sabato 28 novembre, al Porto turistico di Maiori, nella fascia oraria tra le 17.00 e le 18.00.

Una quindicina di mamme, con rispettivi figli, si sono puntualmente presentate questo pomeriggio all'USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) del porto turistico. Tra questi anche una mamma con bambina giunte da Salerno. Ma le tende dell'Esercito Italiano risultavano chiuse e alla postazione della Croce Rossa Italiana hanno informato che l'USCA opera soltanto al mattino e nel pomeriggio non erano previsti appuntamenti.

Una disguido che ha generato rabbia nelle signore che hanno sottolineato la disorganizzazione del sistema il quale non sembra essere efficiente. Non è difficile, infatti, grazie all'aiuto della tecnologia, riuscire a garantire coordinamento tra le prenotazioni e l'esecuzione di test. Ma stando a quanto appeso non sarebbe la prima volta che si verifica un simile disservizio: già in nelle scorse settimane ci sarebbero stati "misunderstandings" tra USCA, numero verde e app regionale e-covid "Sinfonia".