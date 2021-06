Maiori, piovono calcinacci nel Corso Reginna. Nuovo pericolo scampato

Scritto da (redazione), mercoledì 30 giugno 2021 21:51:49

Ultimo aggiornamento mercoledì 30 giugno 2021 23:19:31

Pericolo scampato questa sera a Maiori. Intorno alle 21.15 da una palazzina del Corso Reginna sono piovuti calcinacci, finiti sulla via pubblica, all'ingresso di una pizzeria d'asporto. Per fortuna che al momento del distacco non vi erano persone in strada.

A cedere la piattabanda di una finestra al secondo piano. Attonite le persone che erano nei paraggi e che hanno udito il tonfo provocato dall'impatto degli intonaci sul selciato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno delimitato l'area per consentire il distacco di corpi in bilico e il ripristino delle minime condizioni di sicurezza.

Torna d'attualità a Maiori la necessità di effettuare la ricognizione di balconi e cornicioni per controllarne la stabilità e la sicurezza.