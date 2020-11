In spiaggia a godersi il sole in barba alle restrizioni: a Castiglione arrivano i Carabinieri. Multate sei persone

Scritto da (redazione), giovedì 26 novembre 2020 21:53:59

Ultimo aggiornamento giovedì 26 novembre 2020 22:09:51

Le auto in sosta ai bordi della strada in corrispondenza dell'accesso alla spiaggetta di Castiglione, nel comune di Ravello, hanno insospettito i Carabinieri in pattugliamento questa mattina. Alcune persone si trovavano in spiaggia a godersi il sole e la temperatura mite di questo 26 novembre.

I Militari hanno percorso tutti e 127 i gradini che portano all'arenile per effettuare i riconoscimenti.

Stando a quanto appreso, i presenti non si trovavano in spiaggia per ragioni di sport o per fini terapeutici ma per diletto.

Un comportamento vietato dal Dpcm in vigore che inquadra la Campania in "zona rossa", con le restrizioni a evitare contatti diretti tra persone per fermare l'aumento dei contagi da Covid-19.

Per sei di loro, cittadini di Ravello e Scala, è scattata la sanzione amministrativa da 400, con lo sconto del 30% se la si paga entro 5 giorni (in quel caso la multa sarà di 280 euro).

Tintarella a dir poco salata.

Foto d'archivio

LAMENTIAMO DA TEMPO UNA COPIA SPUDORATA DEI NOSTRI ARTICOLI DA PARTE DEI NOTI PROFESSIONISTI DELLE FAKE NEWS E CI VEDIAMO COSTRETTI A DIFENDERE IL NOSTRO LAVORO.

Se leggi questa notizia altrove senza citazione della fonte sai che è stata copiata dal Vescovado.