Fiordo Furore, non si trova giovane lanciatosi in mare. Ricerche sospese

Al Fiordo di Furore proseguono senza non poche difficoltà le ricerche di Natale Martorelli, il 24enne di San Valentino Torio che ieri, intorno alle 17.00, si è lanciato in mare dal ponte della Statale 163 Amalfitana. Per tutta la mattinata gli elicotteri di Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno sorvolato...