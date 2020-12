Covid, nuovo focolaio a Maiori: ci sono 17 nuovi positivi. Contagi sviluppatisi a feste in famiglia e funerale

Scritto da (redazione), mercoledì 30 dicembre 2020 22:01:53

Ultimo aggiornamento mercoledì 30 dicembre 2020 22:14:33

Aveva anticipato una dozzina di nuovi casi di positività, domenica scorsa il sindaco di Maiori, Antonio Capone.

Stasera i risultati degli ultimi tamponi effettuati hanno accertato 17 nuovi contagi nella città di Maiori. Si tratta di persone, specie giovani, con collegamenti anche altri paesei limitrofi, che irresponsabilmente hanno preso parte a feste in famiglia o partecipato a un funerale nel mancato rispetto delle disposizioni anticontagio.

I contagi, dunque, potrebbero anche espandersi in altri paesi della Costiera. Già perchè tra i giovani contagiati di Maiori risultano alcune ragazze, originarie di paesi limitrofi, come Amalfi, Agerola e Ravello.

Una iattura, proprio quando a Maiori si stava per raggiungere la zona "Covid free" ecco la nuova mannaia. Dopo tre mesi esatti dal primo contagio della seconda fase, con 110 guariti, e un lavoro immane - come ha più volte ribadito il sindco Capone - daparte degli adddetti ai lavori, siamo punto e a capo, con un nuovo focolaio accesosi in città che costringe il Centro Operativo Comunale e l'Asl a un nuovo e spasmodico lavoro di tracciamento dei contatti legati ai 17 positivi.

Un inizio d'anno non certo con i migliori auspici per Maiori che stasera conta in totale 18 casi di positività, di cui 8 asintomatici e 110 guariti.

Al sindaco Capone la situazione sembra essere sfuggita di mano.

Intanto da Furore si attendono i risultati dei 25 tamponi eseguiti lunedì scorso. Si teme un cluster nato dalla corale parrocchiale.