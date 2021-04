Covid: contagio a Maiori, chiusa la scuola paritaria

Scritto da (redazione), giovedì 22 aprile 2021 20:44:48

A Maiori chiude per sanificazione e in via precauzionale la scuola elementare paritaria delle Suore Domenicane.

Il provvedimento è scaturito in seguito della positività di tampone rapido effettuato su un alunno della scuola primaria.

Pertanto, per le giornate di domani, venerdì 23 aprile e sabato 24, tutte le classi, dalla prima alla quinta, torneranno in didattica a distanza per permettere la sanificazione di tutte le classi e degli ambienti scolastici.