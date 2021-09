Auto in fiamme tra i castagneti di Tramonti [FOTO]

Scritto da (redazione), sabato 11 settembre 2021 14:54:49

Un'auto è andata a fuoco nella tarda mattinata a Tramonti. Una vecchia Fiat Panda in sosta lungo la stradina montana tra i castagneti della località "Chiancolelle", più in alto del Valico di Chiunzi, intorno alle 11.45 è andata a fuoco. Poco prima il proprietario, un residente, l'aveva lasciata in sosta per dirigersi verso la montagna. Per fortuna non vi sono persone coinvolte. Con tutta probabilità un corto circuito facilitato dall'usura del veicolo.

Sul posto si sono immediatamente intervenuti i Carabinieri Forestali di Tramonti che hanno atteso i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori per vedere estinte le fiamme che intanto si erano già levate alte, inghiottendo il veicolo e riducendolo alla carcassa.

Appena avuto ragione del rogo, Vigili del Fuoco e Carabinieri si sono diretti ad Amalfi per tener testa al brutto incendio divampato in zona Vettica-Tovere.