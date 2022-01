Crescono i ricoveri, Campania si avvia alla zona gialla. Genitori chiedono rinvio scuola

Scritto da (Redazione LdA), venerdì 7 gennaio 2022 12:14:30

Non dà tregua il Covid-19 in Campania. I positivi del giorno annunciati nel bollettino di ieri, 6 gennaio, sono 16.512 e si registrano, purtroppo, anche 6 decessi nelle ultime 48 ore.

Aumentano, inoltre, i ricoveri nei reparti Covid. In terapia intensiva i posti occupati sono 73, in quelli di degenza ordinaria ci sono invece 868 malati.

Con questi numeri, superiori al 10% in terapia intensiva e superiore al 15% in degenza ordinaria, la Campania si avvia alla zona gialla. Anzi, la percentuale dei ricoveri ordinari già verte verso l'arancione essendo attualmente al 27%.

Di questo ed altro parlerà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca oggi pomeriggio, alle 14.45, in diretta Facebook.

La sua proposta di rinviare l'inizio della scuola è stata bocciata dal Governo, e adesso saranno i Sindaci a dover rispondere alle domande di genitori e presidi. In molte scuole della Campania i presidi fanno fatica a "coprire" le classi perché molti docenti sono in quarantena. Sono partite, a pochi giorni dall'inizio delle lezioni, le petizioni online per convincere le autorità a rinviare.

Ad ogni modo, se la zona gialla dovesse essere ufficializzata, le regole per i vaccinati restano esattamente le stesse. Nei ristoranti non sarà più presente il tetto massimo di quattro persone allo stesso tavolo, ma sarà necessario esibire il green pass rafforzato, anche per consumare al bancone del bar.

I non vaccinati, al di là della zona in cui si è, non hanno accesso a tutte quelle attività che prevedono la necessità di esibire il Super Green Pass: fare un tampone non basterà ad accedere.