Calano contagi e ricoveri in terapia intensiva, da lunedì Campania in zona bianca

Il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza: il Friuli Venezia Giulia passa in zona gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in zona bianca a partire da lunedì 28 febbraio.

Ma la suddivisione in colori di rischio è destinata a essere cancellata il 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza. Inoltre, già da diversi mesi, tra zona bianca e zona gialla non ci sono più differenze. Tutto si basa sul green pass base e sul super green pass, perciò non ci saranno differenze per la stragrande maggioranza dei cittadini.

In Campania i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva (54 su 866) sono scesi sotto la soglia di allerta del 10%.

«La Campania passa formalmente in "zona bianca". È un risultato importante - ha detto il governatore De Luca - che conferma l'efficacia della linea anti-Covid seguita dalla Regione. La prudenza e il rigore hanno prodotto il loro risultato. Ci avviamo verso la vita normale. Aprire tutto ma aprire per sempre: questa è stata la nostra scelta. Adesso dobbiamo pensare al rilancio pieno delle attività economiche e dobbiamo incentivare da subito la nuova stagione turistica. Nel frattempo e utile mantenere sempre un atteggiamento di grande prudenza, per evitare sorprese nel prossimo autunno».

«Ringrazio i nostri concittadini che hanno dato prova di grande responsabilità, e tutto il personale sanitario che ha consentito alla Campania di reggere meglio di tutte le regioni la sfida contro il virus, facendo sì che, pur avendo migliaia e migliaia di dipendenti in meno, rimanessimo con il numero più basso di cittadini deceduti per il Covid», ha chiosato.