Viabilità in Costa d’Amalfi: una questione di diritti

venerdì 3 maggio 2024

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Elvira D'Amato, consigliera comunale di minoranza e capogruppo di "Maiori di nuovo", in merito all'atavica questione della viabilità lungo la Statale 163 Amalfitana.

Dal 2016 in poi si sono susseguite una serie articolata di procedure, protocolli, studi, ricerche, riunioni, interviste, previsioni di finanziamenti, pianificazioni di interventi sul territorio secondo linee di priorità variabili nel tempo, interrogazioni parlamentari, avvio di una proposta di legge per la modifica del Codice della Strada, tutt'ora in itinere, per risolvere l'annoso problema del traffico in Costa d'Amalfi.

Il PROBLEMA, più che tale è oramai un'EMERGENZA periodica, prevedibile e sistematica a partire dal mese di aprile per almeno 6 mesi l'anno.

Questo il dato evidente.

La "DIVINA", sempre più attrattiva e sempre più pubblicizzata dai canali di promozione turistica, non sembra godere di una parallela risposta gestionale a livello di contingentamento del traffico in ingresso.

A distanza di 8 anni, la sola risposta all'emergenza incrementale che interessa il territorio della Costa d'Amalfi con livelli record di "assalto di avventori" è un'ordinanza ANAS con la previsione di targhe alterne nei periodi di maggiore congestione di traffico veicolare, con la necessaria condivisione formale ed operativa dei Comuni interessati.

Le scorse giornate di ponti festivi, che hanno preannunciato la fotografia della stagione turistica appena iniziata, hanno evidenziato la difficoltà di rendere operativa ed efficace la disposizione di regolamentazione veicolare basata sull'alternanza delle targhe (sarebbe interessante conoscere l'andamento dei dati dalle Polizie municipali).

SE ci fosse coesione in sede di Conferenza dei Sindaci le Amministrazioni comunali NON rimanderebbero la realizzazione di interventi intelligenti di contingentamento del traffico, in attesa del compimento di un coraggioso progetto di Legge sullo ZTL allargato.

Attendere risposte NON è la soluzione.

IL CONTINGENTAMENTO DEI FLUSSI VEICOLARI TRAMITE SOLUZIONI SMART, A PARTIRE DAI VARCHI AUTOSTRADALI, DOVREBBE ESSERE UN OBIETTIVO IMMEDIATO E CONCRETO, con finanziamenti prioritari ai quali potrebbero contribuire in parte le entrate sempre più cospicue delle imposte di soggiorno.

IL COORDINAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI DI OPPOSIZIONE DELLA COSTA D'AMALFI il 18 giugno 2022 ha richiesto alla Prefettura l'istituzione di un TAVOLO TECNICO IN SEDE DI COMITATO OPERATIVO PER LA VIABILITÀ ed in data 23 marzo 2023 ha richiesto ad ACAMIR, Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti il confronto sui progetti in corso sul nostro territorio.

NESSUNA RISPOSTA è pervenuta alle nostre sollecitazioni.

IN ATTESA DI POLITICHE STRUTTURALI ADEGUATE SUGGERIAMO IL MIRAGGIO DI NUOVE VISIONI... MAGARI L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE POTRA' DARE RISPOSTA AI DIRITTI SOFFOCATI DI ABITANTI E TURISTI.