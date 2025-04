Viabilità e sanità: Fratelli d'Italia punta il dito per le emergenze in Costiera Amalfitana

Inserito da (Admin), sabato 26 aprile 2025 22:35:13

Di fronte ai gravissimi disagi del traffico che addirittura rendono ormai difficile il trasporto in ambulanza, il Coordinamento Fratelli d'Italia della Costa d'Amalfi punta il dito sulla Regione governata dal centro sinistra. Nonostante le modifiche del Governo Meloni sul codice della strada e che siano passati ben cinque mesi dalla approvazione definitiva dell'emendamento sulla ZTL urbana a firma dell'On. Imma Vietri, il governo regionale continua a non ottemperare agli adempimenti di sua competenza. Eppure si tratta di una risoluzione concreta allo storico malessere che rende invivibile il territorio in questi periodi dell'anno.

In completa sintonia anche con le posizioni di Antonio Iannone, sottosegretario al MIT, che ben conosce e monitora le criticità della costa, ci si chiede cosa stia ancora aspettando la classe politica di Palazzo Santa Lucia a fare la sua parte, trattandosi peraltro della stessa classe politica che ha tentato di fregiarsi di vari meriti nonostante i fallimenti della scorsa legislatura.

Sulla cattiva gestione del centro sinistra alla Regione, non solo per la viabilità, poggia una condizione di degrado non degna di una comunità civile, oltretutto sotto i riflettori internazionali del turismo di massa; non ultima la problematica segnalata nelle ultime ore tramite i tabloid locali, laddove nel presidio ospedaliero di Ravello il servizio di pronto soccorso cardiologico è risultato completamente assente per 10 giorni negli ultimi 26 monitorati .