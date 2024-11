Terzo Mandato. Iannone (FdI): «In Campania il PD si spacca? Voterà secondo indicazioni De Luca o nazionali?»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 2 novembre 2024 11:35:12

"Va in scena l'ultimo atto di un partito che vive nell'ambiguità da tempo. Dopo il rinvio della commissione statuto dei giorni scorsi, oggi bisognerà scegliere: i consiglieri dovranno dire se sono con la Schlein o con De Luca. Una resa dei conti sulla pelle dei campani che invece di essere amministrati sono ostaggio di un partito alle prese con una faida interna. Oggi la Regione Campania è l'emblema per il quale le poltrone sono più importanti di quasi 6 milioni di persone". Lo dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Infatti, Elly Schlein ha ribadito la posizione del Nazareno di non derogare al limite dei due mandati, una regola già applicata a Michele Emiliano e Stefano Bonaccini. Nonostante la disponibilità al dialogo su alcuni temi, Schlein ha escluso l'ipotesi di una nuova candidatura per l'ex sindaco di Salerno.

Senza dubbio, i consiglieri regionali del partito stanno affrontando momenti difficili, trovandosi tra due pressioni contrastanti: da un lato, la necessità di seguire le direttive del Nazareno, dall'altro, la lealtà verso un presidente grazie al quale hanno ottenuto il proprio posto in consiglio regionale.