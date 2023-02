Scafati: “Fratelli d’Italia” ripropone il sindaco sfiduciato Salvati, a patto che presenti coalizione entro una settimana

Inserito da (PNo Editorial Board), martedì 7 febbraio 2023 10:50:25

Lo scorso 16 gennaio, a Scafati, tredici consiglieri comunali rassegnarono le proprie dimissioni dalla carica, sancendo di fatto la fine immediata della consiliatura e, quindi, la sfiducia del Sindaco Cristoforo Salvati.

Da allora, l'avvocato Antonio D'Acunto è stato nominato Commissario con Decreto del Prefetto di Salerno.

Ma l'ex sindaco è già pronto a tornare in campo. Fratelli d'Italia, con una nota ufficiale, fa sapere che su proposta del consigliere regionale, On. Nunzio Carpentieri, e del vicecoordinatore regionale Giuseppe Fabbricatore, e dopo le consultazioni con il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, On. Edmondo Cirielli, e con il coordinatore regionale, Sen. Antonio Iannone, Salvati è stato incaricato come candidato sindaco, «previa la presentazione in una settimana di una proposta di progetto di coalizione e di liste collegate a suo sostegno».

«Mi hanno mandato a casa - dichiarò il mese scorso Salvati - perché sono una persona perbene. Non posso più accettare ricatti politici, non posso scendere a compromesso con chi ha sempre chiesto incarichi in cambio del proprio sostegno in Consiglio comunale. Non posso più sacrificare la mia dignità di uomo e rappresentante delle istituzioni per continuare ad amministrare, nella consapevolezza, tra l'altro, di non poter più contare su una maggioranza coesa e affidabile. Per questo, prendo atto delle dimissioni presentate, rimettendo il mio mandato nelle mani dei cittadini di Scafati. Non temo il voto. Affronterò la prossima campagna elettorale con la certezza di aver fatto il mio dovere per la città e la consapevolezza di essere una persona perbene, onesta, rispettosa delle istituzioni e dei miei cittadini».

