Ravello, operativi da oggi gli ausiliari al bivio di Castiglione: il Sindaco spiega i motivi del ritardo

Da oggi, 17 aprile, è stata attivata la postazione degli ausiliari alla viabilità lungo la strada statale 163, in prossimità del bivio nevralgico di Castiglione, sul quale ieri hanno operato i Vigili Urbani di Amalfi.

L'operatività degli addetti è avvenuta con tre giorni di ritardo rispetto a quelle di Amalfi, Minori, Praiano, Positano e Cetara. A spiegarne le ragioni è il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier.

"Il servizio, erogato tramite personale somministrato dall'Agenzia Tempi Moderni S.p.A., è stato avviato con ritardo a causa di difficoltà nel reperimento delle risorse umane da parte della società incaricata - spiega il primo cittadino -. L'agenzia di somministrazione del lavoro è risultata aggiudicataria della gara indetta da Acamir per il supporto agli enti locali della costiera amalfitana, nell'ambito delle ‘Azioni di decongestionamento degli assi stradali della Costiera Sorrentino-Amalfitana 2023-2025', finanziate dalla Regione Campania".

Si tratta, nello specifico, del progetto "Angeli della Strada", ideato per fronteggiare le crescenti criticità legate all'intenso traffico veicolare, in particolare nel periodo primaverile ed estivo, e si affianca ad altre misure già in atto, quali la circolazione a targhe alterne e la Ztl territoriale, attualmente in fase di attivazione. Il servizio è finanziato per il 2025 dalla Regione Campania per circa 250mila euro, coprendo le postazioni fino al 5 agosto, dall'Anas per 150mila euro, garantendo la prosecuzione fino alla prima metà di ottobre e dai Comuni coinvolti, per la copertura della parte restante del periodo di attività.

"Il Comune di Ravello, già nel 2023, aveva proposto l'ampliamento della propria centrale di controllo del traffico con la realizzazione di un impianto semaforico intelligente da installare lungo la statale 163, in località Castiglione, collegato alla centrale già operativa per la strada provinciale ex 373, sostenendo i costi di progettazione e rendendosi disponibile alla realizzazione con fondi del proprio bilancio comunale - prosegue il sindaco Vuilleumier -. Nonostante la proposta sia stata condivisa nei tavoli tecnici convocati in Prefettura, si è ancora in attesa del necessario nulla osta da parte dell'Anas. Ricordo che lo scorso anno il Comune di Ravello ha sostenuto i seguenti costi per la gestione della viabilità: 50mila euro per il servizio di ausiliari al traffico al bivio di Castiglione e lungo la ex 373, e altri 50mila euro per il funzionamento e il controllo dell'impianto semaforico sulla provinciale ex 373. Per il 2025 si prevede uno stanziamento analogo, a conferma della costante attenzione dell'amministrazione comunale alle problematiche di viabilità e sicurezza lungo le arterie stradali della costiera amalfitana. Un impegno che prosegue, e che mira a tutelare sia i residenti, che vivono pesanti disagi nei periodi di maggiore affluenza turistica, che gli stessi ospiti nella nostra terra. Rimane purtroppo l'enorme carico di veicoli e bus turistici sulle nostre strade, aggravato in concomitanza di eventi straordinari, come l'interruzione delle vie del mare ed altre emergenze".