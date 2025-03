«Pronto a lavorare sotto la guida di Trump per la pace»: la svolta di Zelensky

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 4 marzo 2025 17:40:38

Volodymyr Zelensky ha dichiarato la sua intenzione di "sistemare le cose" con Donald Trump dopo le recenti tensioni emerse nel loro incontro alla Casa Bianca. "Il nostro incontro non è andato come avrebbe dovuto. È deplorevole che sia andata in questo modo. È tempo di sistemare le cose", ha scritto sul suo profilo X. Il leader ucraino ha poi aggiunto: "Il mio team ed io siamo pronti a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura".

L'annuncio di Zelensky arriva in un momento critico: gli Stati Uniti hanno infatti deciso di sospendere tutti gli attuali aiuti militari all'Ucraina. La decisione, riportata da Bloomberg, sarà in vigore fino a quando Trump non avrà determinato la "buona fede" di Kiev nel perseguire la pace. Il senatore repubblicano J.D. Vance ha ribadito la posizione dell'amministrazione, affermando che "il sostegno futuro dipenderà dagli sforzi ucraini per trovare una soluzione diplomatica".

Zelensky ha delineato alcune proposte per un cessate il fuoco, suggerendo "il rilascio dei prigionieri e una tregua nei cieli e nei mari come primi passi". "Siamo pronti a lavorare rapidamente per porre fine alla guerra", ha dichiarato, sottolineando la necessità di "evitare attacchi a infrastrutture civili e reti energetiche". Tuttavia, ha dichiarato, il successo di queste iniziative dipenderà anche dalla volontà della Russia di fare altrettanto.

Di fronte alla sospensione degli aiuti americani, l'Unione Europea ha voluto rassicurare Kiev. "Non credo che spetti a noi commentare decisioni o annunci fatti dall'altra parte dell'Atlantico. Ciò che ritengo estremamente importante è il sostegno incrollabile dell'Unione Europea verso i nostri amici in Ucraina", ha dichiarato Stefan de Keersmaecker, portavoce della Commissione europea.

