Praiano, oggi il Consiglio comunale: tra i temi variazioni di bilancio e gestione servizio di tesoreria

La sindaca di Praiano, Anna Maria Caso, ha convocato il Consiglio Comunale, presso l'aula consiliare della Casa Comunale, in adunanza urgente con le seguenti modalità:

- seduta di prima convocazione venerdì 25 novembre 2022, alle ore 11:30;

- seduta di seconda convocazione lunedì 28 novembre 2022, alle ore 11:30;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Approvazione del "Regolamento in materia di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale";

3. Modifica dell'art. 36 del Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.05.2022;

4. Manifestazione di interesse per l'adesione alla "Convenzione per la gestione in forma associata per l'esercizio delle funzioni di Valutazione d'Incidenza previste dall'art.1, comma 4 e 5 della L.R. della Campania n.16/2014 e dall'art.4, commi 1 e 2 della L.R. della Campania n.26/2018, con delega all'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari quale soggetto attuatore ed Autorità Competente.";

5. Approvazione della convenzione di affidamento per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2023/2027;

6. Variazione al bilancio di previsione per Elezioni Politiche - Ratifica deliberazione di G.C. n. 136 del 08.09.2022;

7. Variazioni di bilancio — Esercizio finanziario 2022 - Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

8. Variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 - Art. 175, comma 3, D.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267.