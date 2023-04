Petizione per consentire il passaggio in deroga alle targhe alterne in Penisola Sorrentina agli ospiti delle strutture di Positano e Praiano

Inserito da (Admin), sabato 8 aprile 2023 20:35:57

Avviata la petizione per consentire il passaggio in deroga alle targhe alterne in Penisola Sorrentina agli ospiti delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere di Positano e Praiano.

Accogliendo una serie di istanze dal territorio l'Associazione Distretto Turistico Costa d'Amalfi ha avviato una sottoscrizione online riservata agli operatori della ricettività di Positano e Praiano, in modo da poter intervenire ai tavoli istituzionali per dare voce alle necessità del territorio e in particolare al proprio settore di competenza: il comparto turistico.

La richiesta nasce da necessità molteplici:

•il passaggio per la Penisola Sorrentina è il percorso abituale per gli ospiti delle strutture delle due cittadine;

•far convergere i flussi turistici per le due cittadine sull'Agerolina, sul Valico di Chiunzi e sulla Statale Amalfitana nella unica direzione Vietri-Positano può creare seri problemi alla viabilità;

•far convergere i flussi turistici per le due cittadine nelle modalità di cui sopra, può generare anche problemi di sicurezza sugli assi viari.

Pertanto, la richiesta è che l'ordinanza 223/2020 nel punto: "IX. I veicoli condotti da persone prenotate presso strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, aventi sede sul territorio dei Comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrense - previa esibizione, all'atto dei controlli, di idoneo documento attestante l'avvenuta conferma della prenotazione;" sia integrata nel seguente modo: "IX. I veicoli condotti da persone prenotate presso strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, aventi sede sul territorio dei Comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Positano e Praiano - previa esibizione, all'atto dei controlli, di idoneo documento attestante l'avvenuta conferma della prenotazione;".

L'invito agli operatori dei territori interessati è quello di aderire alla petizione, in modo da intervenire con una voce unitaria, che sia portatrice delle reali necessità del comparto.