Nasce “Prima Ravello”: idee, confronto e responsabilità per rimettere la comunità al centro

Un'idea semplice ma allo stesso tempo potente: rimettere Ravello al centro delle scelte, delle energie e dell’impegno civico. Da qui nasce Prima Ravello, un movimento appena costituito da un gruppo di cittadini che hanno scelto di unire forze, competenze e passione per il bene della propria comunità.

"Non è uno slogan, ma una filosofia di base: Ravello viene prima di tutto. Prima degli interessi personali, prima delle divisioni, prima dell'immobilismo" spiegano i promotori. Una dichiarazione di intenti chiara, sintetizzata in un Decalogo che rappresenta l'anima costituente del movimento.

Prima Ravello non si propone come lista elettorale né si schiera contro qualcuno, ma si presenta come spazio aperto al dialogo e alla progettazione condivisa. L'obiettivo è costruire un "Progetto Comune" partendo dall’ascolto delle esigenze reali del territorio e solo in un secondo momento individuare le persone più adatte a realizzarlo. Un metodo ispirato al Conclave della Chiesa cattolica: prima si delinea la missione, poi si sceglie chi è in grado di attuarla.

I valori fondanti sono raccolti in parole chiave che guideranno il confronto: democrazia, trasparenza, collegialità, condivisione, identità, responsabilità sociale d’impresa, formazione. Un approccio che rifiuta la negatività sterile e si apre alla partecipazione attiva di giovani e adulti, cittadini desiderosi di dare, e non solo ricevere.

Il gruppo, che ha presentato il documento costituente il 18 maggio 2025, invita tutti coloro che si riconoscono nei suoi principi ad aderire, semplicemente leggendo e sottoscrivendo il manifesto. Nessuna porta chiusa, nessun ruolo predefinito: solo apertura al dialogo e rispetto reciproco.

Per informazioni, richieste o adesioni: primaravello@libero.it

PRIMA RAVELLO per una RAVELLO PRIMA.