"Mobility as a Service": alla Campania 2,3 milioni di euro per potenziare i servizi digitali per la mobilità

martedì 3 ottobre 2023 11:33:17

La Regione Campania è risultata assegnataria del progetto "Mobility as a Service" per le regioni, con un finanziamento a valere sulle risorse PNRR per un importo di 2,3 milioni di euro.

Il progetto ha come obiettivo il potenziamento dei servizi digitali per la mobilità a favore dei cittadini e dei turisti che frequentano il nostro territorio.

Si tratta di un risultato molto significativo, che conferma il lavoro in materia di digitalizzazione che la Regione Campania sta portando avanti da alcuni anni in tutti gli ambiti di competenza regionale.

Questo finanziamento si affianca a quello già ottenuto, per il tramite del Comune di Napoli, con il progetto "MaaS for Naples" e che ha visto la Regione Campania protagonista per l'assegnazione delle risorse grazie al contributo tecnologico messo a disposizione in sede di presentazione del progetto.