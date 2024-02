Meloni contro De Luca su Rai1: «Fondi Sviluppo e Coesione in Campania destinati alle feste di zampogna e fagiolo»

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 23 febbraio 2024 16:31:34

Il TAR Campania ha accolto il ricorso della Regione Campania avverso il Ministero per le Politiche di Coesione, assegnando il termine di 45 giorni per la definizione dell'istruttoria e la predisposizione dello schema di accordo da sottoscrivere con la Regione Campania, riservandosi la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi di elusione del termine stabilito.

Un risultato che inorgoglisce il governatore Vincenzo De Luca, che la scorsa settimana aveva protestato a Roma, ma che non trova concorde il Presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ieri dagli studi di "Porta a Porta" (Rai Uno) ha commentato senza mezzi termini.

«I Fondi di Coesione - ha spiegato - vanno prevalentemente al Sud: il problema è che negli anni passati in molti casi questi fondi non sono stati spesi. Nel ciclo di programmazione 2014-2020 la Campania aveva a disposizione oltre 3 miliardi e ha speso 800 milioni, cioè circa il 24% di quelle risorse. E allora, visto che ci sono quasi 2 miliardi e mezzo a disposizione di una Regione che ha necessità importanti, io penso che se De Luca avesse speso meno tempo a fare le dirette Facebook e più tempo a tentare di spendere queste risorsa, qualche risposta magari sarebbe arrivata. La nostra riforma dice, in buona sostanza, fermo restando che le proposte su come spendere quelle risorse le fa la Regione, vogliamo condividerle, perché è importante che quelle risorse vengano spese in una strategia generale. In Campania, se uno guarda l'utilizzo... ho trovato la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna e la festa del caciocavallo podolico. Mi chiedo se siano queste le priorità... Spendere i soldi in modo più strategico può dare risultati migliori», ha detto.

Con Bruno Vespa, ha commentato anche gli insulti "dietro le quinte". «Sono rimasta molto molto colpita dal silenzio di Elly Schlein sugli insulti e i metodi di De Luca». Aggiungendo: «La risposta della segretaria del Pd è stata che aveva già risposto sull'autonomia, una risposta che ho trovato geniale. In futuro, risponderò che ho già parlato di autonomia, quando questa gente che ti fa la morale ogni giorno e poi non si assume le sue responsabilità mi chiederà una reazione».

