Il Ministro Tajani in Campania per sostenere candidati Sindaco di Torre del Greco e Scafati, ma prima incontra i giovani di Forza Italia

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 22 maggio 2023 10:24:25

Un nutrito gruppo di giovani dei Coordinamenti di Forza Italia Giovani di Salerno, Caserta e Napoli ha accolto, ieri, 21 maggio, al suo arrivo nel capoluogo di regione presso il Grand Hotel Vesuvio il Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani, Ministro degli Esteri.

Il Ministro Tajani, di fatti, sarà in Campania per sostenere i ballottaggi di Torre del Greco e di Scafati (28 e 29 maggio), dove Forza Italia è rappresentata dai due candidati sindaco, Ciro Borriello e Pasquale Aliberti.

«Forza Italia gode di buona salute a Napoli, in Campania e in tutto il Sud. In generale, a livello nazionale, queste elezioni ci hanno visti come terzo partito per voti di lista, un ottimo risultato. Abbiamo dimostrato di saper lavorare bene e continuiamo a correre per i ballottaggi», ha detto il vicepremier e coordinatore del partito.

Quindi l'intervento del Sottosegretario di Stato al MIT, l'On. Tullio Ferrante, che ha rimarcato il «ruolo fondamentale di Forza Italia all'interno della coalizione e della squadra di governo».

Le conclusioni sono state affidate al Coordinatore Regionale di Forza Italia, Capogruppo al Parlamento Europeo, On. Fulvio Martusciello, che ha ricordato «i grossi risultati ottenuti in Campania in queste amministrative ed in generale dal partito, in grande ascesa e rappresentato in maniera capillare da molti eletti e dirigenti».

«Quello di ieri pomeriggio - ha dichiarato Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Salerno di Forza Italia Giovani - è stato un momento di reunion e di condivisione rispetto ai prossimi appuntamenti che attendono anche la giovanile: Forza Italia Giovani è protagonista dello sviluppo politico di Forza Italia, rivestiamo un ruolo centrale sottolineato già alla scorsa Convention di Milano "La Forza dell'Italia" nel corso della quale il nostro Coordinatore Nazionale, l'On. Stefano Benigni, ha presentato i nuovi dirigenti ed i prossimi impegni che assumeremo. Nella provincia di Salerno siamo certi di poter rispettare le promesse fatte a Forza Italia e alla sua giovanile, nel rispetto e nella rappresentazione dei valori che da sempre ci contraddistinguono: abbiamo la fortuna di avere tra i nostri eletti l'Onorevole Ferrante, Sottosegretario di Stato, nonché le Europarlamentari On. Lucia Vuolo e On. Isabella Adinolfi, figure vicine ai nostri giovani, ai quali garantiscono sempre voce e risalto».