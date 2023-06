Furore, Sindaco Milo risponde a Marchese su carenza parcheggi: «Abbiamo individuato tante aree allo scopo»

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 1 giugno 2023 10:38:48

Dopo la notizia dell'introduzione anche a Furore del servizio "Easy Park" per facilitare la fruizione della sosta auto e moto, il capogruppo di minoranza ha commentato: «Bella l'app per la sosta, ma mancano gli stalli!».

Prontamente è intervenuto il gruppo di maggioranza a replicare alle rimostranze: «Nel ricordare che Furore ha bisogno di parcheggi (lo sappiamo bene e non si sentiva proprio il bisogno di questo suo ricordo!) la capogruppo di minoranza ci accusa di non averne neppure progettati, e di non essere stati in grado di dare una gestione a quello della Praia, non assicurando addirittura l'ordine pubblico. Orbene, indipendentemente dal fatto che il mondo intero è stato interessato negli ultimi anni (da febbraio 2020) da una pandemia, come tutti ricordate, segnaliamo alla capogruppo di minoranza che forse ancora una volta è particolarmente distratta quando partecipa al consiglio comunale».

Infatti, precisa l'Amministrazione guidata dal Sindaco Milo, «a Furore non sono stati realizzati né progettati parcheggi negli ultimi 30 anni, quindi prima della nostra amministrazione, che siano stati in grado di risolvere la annosa problematica della carenza di posti auto (se non la progettazione pagata dal Comune di Furore di un parcheggio in località Mola subito dopo quello esistente e mai realizzato)».

Inoltre, «questa amministrazione proprio nel piano triennale delle opere pubbliche ha rappresentato nel consiglio comunale ultimo scorso del 29 maggio 2023, di avere realizzato due progetti di fattibilità per due parcheggi da realizzarsi nella zone adiacenti a via Mola. Nel redigendo piano urbanistico comunale (anche questo è stato riferito in consiglio comunale) sono state individuate tantissime aree destinate a parcheggio pubblico su tutto il territorio comunale! Proprio negli ultimi mesi si è destinato anche il piazzale Vene a parcheggio!».

«Quindi delle due l'una! O la capogruppo di minoranza non presta attenzione a quanto si discute in consiglio comunale oppure dice cose non vere sapendo di dirle! In merito poi al parcheggio di Marina di Praia, non soltanto non si sono mai registrati problemi di ordine pubblico, insensatamente ventilati dalla capogruppo di minoranza, ma il parcheggio è oggi organizzato e controllato, con notevole aumento delle risorse in entrata da utilizzare nei termini e nelle modalità di legge, per le esigenze di Furore e dei Furoresi, rispetto alla precedente gestione. Allora, un amministratore avveduto e consapevole dovrebbe dimostrare apprezzamento per questa condizione anche di maggiore introito per l'Ente e non sponsorizzare una soluzione diversa. Il Comune di Furore, è da ricordare, prima di decidere la gestione in proprio del parcheggio su via "Simonetta Lamberti" ha bandito una manifestazione di interesse per la gestione del medesimo parcheggio che è andata deserta al momento della presentazione delle offerte. Quindi nuovamente, o la capogruppo di minoranza non presta attenzione a quanto si discute in consiglio comunale oppure dice cose non vere sapendo di dirle!».

