Decreto Sicurezza, Imma Vietri (FdI): “È risposta contro l’illegalità e a tutela delle Forze dell’Ordine”

venerdì 30 maggio 2025 11:46:17

"Con il Decreto Sicurezza voluto dal Governo Meloni, approvato alla Camera, finisce la ricreazione contro chi occupa illegalmente le abitazioni. Fratelli d'Italia non avallerà mai un sistema per il quale gli abusi vengono tollerati e i proprietari si vedono negati i propri diritti. Dopo anni di silenzi e rinvii, la difesa della proprietà privata torna finalmente una priorità". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Imma Vietri al termine della votazione in Aula.

"Questo decreto, inoltre, serve a tutelare maggiormente i cittadini e le forze dell'ordine da chi scende in piazza convinto di poter seminare violenza nelle nostre città pensando di rimanere impunito. Il nuovo testo prevede, ad esempio, una tutela rafforzata per chi indossa una divisa con aggravanti per i reati di resistenza e lesioni contro pubblici ufficiali, l'estensione delle tutele legali, ma anche la dotazione di videocamere a bordo delle pattuglie.

Tra i vari provvedimenti - aggiunge Vietri - sono previsti sussidi per le vittime dell'usura, nuove disposizioni per la sicurezza negli istituti penitenziari e nei Centri per migranti e nuove misure contro il fenomeno delle borseggiatrici. E ancora, nel capitolo delle norme contro il terrorismo, viene introdotto il reato di detenzione e diffusione di materiale finalizzato ad attività terroristiche, colmando un vuoto normativo che durava da anni. Insomma, dopo anni di promesse mai mantenute dai governi precedenti, Fratelli d'Italia e la maggioranza che sostiene il Governo Meloni passano ai fatti. Prendiamo atto che Pd, M5S e gli altri partiti di opposizione si sono schierati, ancora una volta, contro misure concrete che tutelano maggiormente i cittadini e coloro che garantiscono la loro sicurezza, ossia le forze dell'ordine. Gli italiani se lo ricorderanno", conclude Vietri.