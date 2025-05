Atrani, Giuseppe Pisacane nominato responsabile del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia a Salerno

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 31 maggio 2025 12:13:35

Giuseppe Pisacane, consigliere comunale di Atrani con delega agli Eventi e spettacoli innovazione tecnologica digitalizzazione e immagine del territorio, è stato nominato nuovo responsabile del Dipartimento per il Turismo di Fratelli d'Italia per la provincia di Salerno. L'annuncio è stato ufficializzato con un comunicato diffuso dalla Presidenza Provinciale nella giornata di sabato 31 maggio 2025.

"Con grande emozione e profondo senso di responsabilità desidero ringraziare Fratelli d'Italia per la fiducia che mi è stata accordata con la nomina a responsabile del dipartimento per il Turismo", ha dichiarato Pisacane.

Il neoresponsabile ha poi voluto esprimere parole di riconoscenza verso le figure istituzionali del partito che lo hanno sostenuto nel suo percorso politico: "Un grazie sincero al Vice Ministro On. Edmondo Cirielli, guida autorevole e punto di riferimento per chi crede in una politica concreta, radicata nei valori e nei territori. Al Sottosegretario Antonio Iannone, per la sua visione strategica e l'impegno instancabile. All'On. Imma Vietri, esempio di determinazione e vicinanza al territorio. All'Europarlamentare Alberico Gambino, che porta con forza e competenza le istanze del nostro Sud in Europa".

Pisacane ha ringraziato inoltre il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, il responsabile degli Enti Locali Italo Cirielli, e tutti i sindaci della provincia di Salerno aderenti a Fratelli d'Italia, riconoscendo "il valore del loro contributo quotidiano".

"Un grazie particolare e personale al Coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore, per aver creduto in me e per la sua capacità di guidare con equilibrio, lungimiranza e spirito di squadra un partito di governo nella complessità della nostra provincia. La sua presenza incisiva è risultata fondamentale per raggiungere questo importante traguardo", ha aggiunto Pisacane.

Un pensiero speciale è stato riservato ai referenti della Costiera Amalfitana: "Un pensiero speciale ai Sindaci della Costiera Amalfitana di Fratelli d'Italia, Michele Siravo, Giovanni Milo e Giuseppe Guida: testimoni veri di una politica fatta di identità, sacrificio e passione".

Pisacane ha infine concluso: "Un grazie riconoscente a Matteo Cobalto, Coordinatore del Circolo Costa d'Amalfi, ai Consiglieri Comunali, al Coordinatore dei Dipartimenti Alfonso Cantarella, al Dirigente di Partito Michele De Lucia, e a tutti i tesserati e simpatizzanti di Fratelli d'Italia della provincia di Salerno: questa nomina è anche vostra".