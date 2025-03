De Luca sull’arresto bis di Alfieri: «Fino al giudizio definitivo è innocente»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 27 marzo 2025 15:49:29

«Non so sinceramente nulla, so quello che sapete voi. Il mio auspicio è che si vada fino in fondo senza guardare in faccia a nessuno, come è doveroso, ma che ci siano tempi di decisione rapidi». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato l'arresto dell'ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, suo storico collaboratore, coinvolto nell'inchiesta sullo scambio elettorale politico-mafioso tra Campania e Abruzzo.

Parlando a margine di una conferenza stampa sullo stadio Collana a Napoli, De Luca ha ribadito l'importanza della celerità nei processi, «per dare tranquillità ai cittadini, ma anche per rispetto della dignità delle persone coinvolte, le quali, per quanto mi riguarda, sono innocenti fino al terzo grado di giudizio».

Il governatore ha infine sottolineato: «Io non ho perduto l'abitudine di leggere ogni tanto la Costituzione italiana. E dunque si vada fino in fondo in tempi rapidi ma sapendo che fino a giudizio definitivo stiamo parlando di persone innocenti».

Nel frattempo, il presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, Dario Vassallo, ha espresso apprezzamento per l'operazione antimafia che ha portato all'arresto di dieci persone, tra cui Alfieri.

«Le accuse sono gravissime: scambio elettorale politico-mafioso, tentato omicidio, estorsione con metodo mafioso, traffico di armi e favoreggiamento» - ha dichiarato Vassallo - «una rete criminale che ha prosperato per anni, protetta da un sistema colluso che denuncio da tempo. Il cosiddetto Sistema Cilento non è solo corruzione, ma alleanza con la criminalità organizzata».

Vassallo ha ricordato di aver denunciato questa situazione sin dal 2011: «Sei lunghi anni di silenzio che hanno dato spazio alla criminalità per fare affari, manipolare voti e controllare la politica. E non è ancora finita: manca il filone che riguarda il settore bancario».

Infine, l'appello alla Commissione parlamentare antimafia: «Chiedo che siano acquisiti tutti gli atti di questa inchiesta. Il Paese deve sapere, e la giustizia deve fare il suo corso senza ostacoli. Le ombre si stanno diradando. La verità non si può più nascondere».

