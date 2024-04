Cava de' Tirreni "Città Europea": un nuovo polmone verde per il comune Metelliano

Inserito da (Admin), lunedì 1 aprile 2024 16:24:47

Passo dopo passo, la città di Cava de' Tirreni sta vivendo una trasformazione urbana che al termine di questo processo cambierà il volto della città, in chiave ecologica e moderna. Nella cerimonia tenutasi alla vigilia della Santa Pasqua, sabato 30 marzo, che ha visto la partecipazione del Governatore Vincenzo De Luca, è stata inaugurata la prima parte del tanto atteso parco urbano "La Città Europea". Questo progetto ambizioso si configura come un punto di svolta per l'intera comunità. A rappresentare la vicinanza, non solo politica, della Costa d'Amalfi, il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica.

Dove un tempo si estendeva un ampio parcheggio ora sorge un vivace polmone verde, simbolo di una nuova Cava de' Tirreni, più ecologica e sostenibile. Questa metamorfosi è frutto dell'impegno del Sindaco Vincenzo Servalli e della sua amministrazione, con un contributo significativo del Vicesindaco PD Nunzio Senatore, responsabile dei Lavori Pubblici. La loro dedizione ha permesso la realizzazione precisa e tempestiva dei lavori del primo lotto funzionale del parco.

Il nuovo spazio verde offre ai cittadini un luogo per passeggiare, incontrarsi e scambiare idee, rafforzando il tessuto sociale e la qualità della vita urbana.

La recente approvazione del piano di riequilibrio comunale da parte della Corte dei Conti conferma la solidità e la validità dell'approccio amministrativo intrapreso, segnando un altro traguardo importante per il PD e per l'amministrazione. Come sottolineato dal Segretario Cittadino Massimiliano De Rosa, questi risultati sono frutto di un lavoro costante e determinato per il bene di Cava, portato avanti con umiltà e determinazione.

"Avanti, sempre e solo per Amore di Cava", queste parole del Segretario Cittadino riecheggiano come un mantra per tutti coloro che credono in un futuro migliore, più sostenibile e prospero per Cava de' Tirreni. L'inaugurazione di "La Città Europea", seppur parziale, è un traguardo raggiunto, ma anche il simbolo di un cammino di progresso per una città che guarda al futuro con ottimismo e responsabilità.