Campania, Iannone (FdI): «Tra Sangiuliano e De Luca profonda differenza di concretezza e stile nell’incontro con i Sindaci»

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 21 settembre 2023 14:52:38

«La cultura deve essere un diritto non elitario e declinato in tutti i territori perché attiene direttamente alla qualità della vita dei cittadini. Il Ministero vuole essere vicino ai Comuni della Campania che credono in questo valore».

Così, ieri, 20 settembre, il Ministro Gennaro Sangiuliano, durante l'incontro con la rete ANCI Campania, in merito allo stanziamento di circa 400 milioni di cui 59 milioni per il Progetto Borghi.

A commentare l'incontro il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d'Italia in Campania, che dichiara: «Sangiuliano ha incontrato i sindaci campani proprio come De Luca. Tutti hanno avuto la chiara percezione della profonda differenza di concretezza e di stile che c'è. Il ministro ha parlato dell'impegno per sostenere concretamente i progetti validi del territorio senza alcuna discriminazione politica; il governatore ha convocato i sindaci per un bando sulla viabilità e lo ha trasformato in un comizio contro il governo. De Luca deve imparare che le istituzioni lavorano per i cittadini non per servire logiche di partito e personali».

