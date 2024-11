Campania. Ferrante (Mit): «Ok Cipess a fondi Fsc, ora spendere bene risorse»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 8 novembre 2024 12:17:40

«Il via libera del Cipess ai fondi Fsc destinati alla Campania è il coronamento di un percorso serrato che ha visto il Governo impegnato a lavorare per consentire l'attuazione di interventi strategici a favore di cittadini e imprese, grazie ai quali sarà possibile ridurre i divari e sostenere lo sviluppo sociale ed economico della regione. L'assegnazione di risorse per 3,5 miliardi di euro, ultima tranche di uno stanziamento totale pari a 6,5 miliardi, consentirà di mettere a terra gli investimenti per il territorio che vanno dal risanamento dell'area di Bagnoli alle misure per l'emergenza bradisismo nei Campi Flegrei, fino ai progetti infrastrutturali di pronta cantierabilità in campo ambientale, trasportistico e culturale. Grazie a queste risorse si potranno inoltre completare anche gli interventi della precedente programmazione. La Campania, negli ultimi anni, si è purtroppo caratterizzata per una grave incapacità di spesa. Per questo la previsione di tempi certi per l'utilizzo degli stanziamenti, pena la loro revoca, è un elemento indispensabile della riforma della politica di coesione varata dal Governo lo scorso anno. Ora per la Regione è necessario voltare pagina sui fondi Fsc: l'obiettivo dovrà essere quello di spendere al meglio le risorse, rispondendo in maniera tempestiva e concreta alle istanze del territorio campano».

Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.