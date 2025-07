Massimo Ranieri chiude SalernoSounds: stasera l'unica data live in Campania

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 26 luglio 2025 10:18:24

È tutto pronto per il gran finale di SalernoSounds 2025, la rassegna musicale che ha animato l'estate salernitana con grandi concerti e artisti di primo piano. A chiudere la stagione, questa sera, sabato 26 luglio, sarà Massimo Ranieri, protagonista assoluto in Piazza della Libertà con l'unica data live in Campania del suo tour estivo.

L'appuntamento è un evento speciale che celebra i 55 anni dall'uscita del suo primo album, "Massimo Ranieri", e dalla sua storica vittoria a Canzonissima con la canzone "Vent'anni", che segnò l'inizio di un percorso artistico straordinario. Sarà l'occasione per ripercorrere insieme a lui i momenti più intensi e amati di una carriera che ha attraversato intere generazioni, sempre con classe, voce e passione.

Ranieri ha scelto Salerno come punto di partenza del suo tour estivo 2025, che toccherà i principali palcoscenici italiani. Sul palco sarà affiancato da una band inedita composta da musicisti di grande talento: al pianoforte Claudio Storniolo, alle tastiere e alla voce Giovanna Perna, al basso Francesco Puglisi, alla batteria Luca Trolli e alle percussioni Arnaldo Vacca. Le chitarre saranno affidate ad Andrea Pistilli e Tony Puja, mentre al violino e alla voce ci sarà Valentina Pinto. I fiati saranno guidati dal sax di Max Filosi e dalla voce e sax di Cristiana Polegri.

L'organizzazione generale è curata da Marco De Antoniis. Piazza della Libertà è pronta ad accogliere il suo pubblico per una notte all'insegna della musica d'autore e delle emozioni senza tempo.