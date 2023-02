Tramonti illustra i suoi “Borghi e cammini” ad “Exempla - Il Grand Tour del Saper Fare Campano” di Milano

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 10 febbraio 2023 17:56:37

Anche il Comune di Tramonti ha partecipato ad "Exempla - Il Grand Tour del Saper Fare Campano", l'iniziativa promozionale della Regione Campania a Milano, presso la Stazione Centrale, con l'intervento del vicesindaco Vincenzo Savino.

Una serie di eventi pensati per far conoscere e apprezzare al grande pubblico le eccellenze della Campania, con un particolare focus sul patrimonio archeologico e ambientale, oltre che sull'offerta enogastronomica e manifatturiera. Tramonti è stata presente nella giornata di oggi, 10 febbraio, dedicata ai "Borghi e cammini", due attrazioni di primaria importanza per la nostra regione, ma su cui ancora non si pone la dovuta attenzione.

Accanto all'offerta turistica più "plateale", ne esiste un'altra ancora da scoprire, formata dai piccoli borghi sparsi sul territorio e da quei sentieri (o cammini) che permettono di percorrere un itinerario che fa della tradizione e del benessere i suoi principali punti di forza, con ritmi più lenti e gradevoli rispetto a quelli che caratterizzano ormai gran parte del turismo "fast".

In un contesto simile Tramonti non poteva mancare: il polmone verde della Costa d'Amalfi ha già da diversi anni puntato su un'offerta di questo tipo, prediligendo l'intimità e la qualità alla smania dei grandi numeri. E di certo non poteva mancare il vicesindaco Vincenzo Savino, già Coordinatore Regionale Città del Vino e che da poco meno di un anno ricopre il ruolo di Delegato per la Campania dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia.

Il suo intervento, alla presenza dell'Assessore regionale al turismo Felice Casucci e del Sindaco di Procida Dino Ambrosino, ha posto l'accento sulla valorizzazione dei borghi campani, prendendo ad esempio i tanti progetti già avviati da Tramonti: la tutela delle eccellenze locali, quali la pizza della tradizione, unica in Italia ad essere tutelata dalla certificazione De.Co.; la produzione vinicola, che nella Città del Vino sarà ancor più valorizzata dalla realizzazione di Wine Tour, itinerari guidati alla scoperta dei vigneti, veri e propri monumenti a cielo aperto; l'inaugurazione di spazi dedicati alla promozione e alla diffusione dell'offerta del territorio (Casa del Gusto).

Dalle sue parole sono trasparse chiaramente l'essenza e l'importanza di eventi simili. Come ha dichiarato, infatti: "La nostra è una regione che vanta una ricchezza unica nel suo genere, che può e deve tradursi in un'offerta sempre più trasversale e capace di attrarre visitatori di ogni tipo. Un patrimonio importante come quello dei borghi autentici e dei cammini va valorizzato e sfruttato al pari delle altre attrazioni turistiche. La parola chiave è diversificazione: solo grazie a questa riusciremo ad essere competitivi e a ritagliarci uno spazio sempre maggiore, offrendo al turismo quello che spesso ancora manca. Una realtà lontana dalla frenesia dei fenomeni di massa, e più vicina al cuore delle persone".

