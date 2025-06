Vito Cinque: “Il vero lusso? Le emozioni che sappiamo trasmettere”

Inserito da (Admin), lunedì 23 giugno 2025 21:33:54

"L'ospitalità di lusso riguarda il rapporto umano e la capacità di trasmettere emozioni". Con queste parole, Vito Cinque - proprietario insieme al fratello Carlo del leggendario hotel Il San Pietro di Positano- sintetizza la filosofia che da 55 anni anima uno degli indirizzi più iconici della Costiera Amalfitana.

A raccontarlo è lo stesso Cinque in una lunga intervista rilasciata a Federico De Cesare Viola, pubblicata il 23 giugno 2025 da Travel + Leisure Italia, in occasione del 55° anniversario dell'apertura dell'hotel, fondato nel 1970 dallo zio Carlino.

Cresciuto tra personaggi del calibro di Eduardo De Filippo, Monica Vitti, Tina Turner e Gregory Peck, solo per citare alcuni, Vito Cinque ha visto passare il mondo dalla terrazza del San Pietro. Oggi, con l'aiuto di quasi 200 collaboratori - molti dei quali lavorano nella struttura da decenni - porta avanti un'idea di ospitalità che mette al centro la relazione umana. "Più dell'80% del nostro staff è con noi da più di dieci anni", racconta. "Sono loro i veri proprietari del San Pietro. Gli ospiti tornano anno dopo anno non solo per la bellezza del luogo, ma per ritrovare volti amici, condividere storie, sentirsi parte di una comunità."

Il vero lusso, secondo Cinque, non è fatto di ostentazione, ma di autenticità. "Non si misura nei dettagli materiali, ma nei gesti, nei legami che resistono nel tempo." È per questo che oggi l'hotel apre il suo "dietro le quinte" ai clienti: li porta nell'orto, li coinvolge nella preparazione dei cornetti, li fa dialogare con i giardinieri o partecipare a lezioni di italiano. Nella boutique interna, nessun brand di lusso globale, ma solo pezzi artigianali, tra cui una linea esclusiva dedicata al tennis.

Nel suo ruolo di vicepresidente Europa di Relais & Châteaux, Cinque è anche attivamente impegnato nella promozione di un turismo sostenibile: l'associazione punta a diventare completamente plastic free e a ridurre del 40% le emissioni di CO₂ nei prossimi cinque anni. "Vogliamo far capire che le scelte sostenibili non sono una rinuncia, ma un'opportunità."

Un impegno che Vito Cinque rivolge anche al futuro della Costiera Amalfitana. "Questo territorio deve restare autentico e vivibile per chi ci è nato. Servono regole, visione e il coraggio di fare scelte responsabili. Non ci serve un turismo mordi e fuggi, ma un modello che rispetti il territorio e la sua identità."

In un'epoca dominata dall'efficienza e dall'omologazione, il San Pietro di Positano continua a rappresentare un esempio raro e prezioso: un luogo dove l'accoglienza è fatta di memoria, passione e ascolto. Un luogo che non si dimentica, perché, come dimostra ogni giorno la famiglia Cinque, il lusso più grande è sentirsi a casa.

Leggi l'articolo originale:

Vito Cinque, quando il lusso è fatto di emozioni