Apre a Maiori “The Garden”: quattro nuove camere tra comfort e tradizione

Inserito da (Admin), sabato 9 agosto 2025 18:58:02

Nel cuore della Costiera Amalfitana, a due minuti dalla spiaggia e a breve distanza dal centro storico, ha riaperto le porte una storica struttura ricettiva di Maiori, oggi rinnovata e ribattezzata The Garden. L'intervento di ristrutturazione, completato nel 2025, ha trasformato gli spazi in quattro ampi monolocali indipendenti, dotati di angolo cottura attrezzato, bagno privato e arredi ispirati ai colori e ai profumi della tradizione locale.

Le camere, dal design moderno ma dall'anima mediterranea, sono state pensate per accogliere sia viaggi di coppia sia soggiorni in famiglia, offrendo un'atmosfera intima e rilassata. La struttura propone anche servizi inclusi come colazione, parcheggio privato e la possibilità di cucinare in autonomia, coniugando la libertà di un appartamento con le attenzioni tipiche dell'ospitalità locale.

Grazie alla sua posizione strategica, The Garden consente di vivere appieno l'esperienza di Maiori e della Costiera Amalfitana, con un facile accesso alle spiagge, alle botteghe e ai ristoranti del centro. L'apertura rappresenta un nuovo tassello nell'offerta turistica della città, puntando su qualità, accoglienza familiare e un legame autentico con il territorio.

Ricordiamo a quanti stanno programmando un viaggio in Costiera Amalfitana l'importanza di scegliere strutture situate all'interno del territorio dei 13 comuni che ne fanno parte, così da evitare esperienze negative legate a soggiorni in aree esterne. I comuni sono: Positano, Praiano, Furore, Conca dei Marini, Amalfi, Atrani, Scala, Ravello, Tramonti, Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare.

Visita il sito di The Garden Maiori: www.thegardenmaiori.it