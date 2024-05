Nasce "Golden Dream": sul sentiero dei limoni all'insegna delle tradizioni slow

Inserito da (Admin), domenica 19 maggio 2024 21:40:29

In un'epoca in cui la vita frenetica sembra non concedere tregua, nasce "Golden Dream", un progetto che unisce tradizione e amore per la terra, offrendo un rifugio dove la parola "slow" trova il suo significato più autentico. Vincenzo e DèsirèeRuocco, figli d'arte, hanno riportato in vita una storica limonaia di quasi un ettaro lungo il panoramico "Sentiero dei Limoni" che unisce Maiori a Minori, trasformandola in un vero e proprio angolo di paradiso.

Situata in una posizione privilegiata, "Golden Dream" offre una vista mozzafiato sul porto di Maiori e sul suggestivo Castello Miramare. Questo scenario da cartolina accoglie visitatori desiderosi di staccare la spina e immergersi in un ambiente rigenerante. Gli ospiti possono passeggiare all'ombra dei rigogliosi limoneti, assaporando i profumi e i colori che solo la Costiera Amalfitana sa regalare.

Ma "Golden Dream" non è solo natura. Vincenzo e Desy hanno arricchito l'esperienza con una serie di attività pensate per chi desidera scoprire le tradizioni locali e rilassarsi in modo creativo. Dai corsi di cucina agli show cooking, gli appassionati di gastronomia possono imparare i segreti della cucina campana lontano dai rumori e dalla frenesia del turismo mordi e fuggi. E per chi preferisce momenti di relax, nulla è più piacevole di un pomeriggio passato a leggere un buon libro, circondati dalla quiete e dalla bellezza del luogo.

La ristrutturazione della limonaia ha mantenuto intatto il fascino originale, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente. "Golden Dream" è infatti un progetto che guarda al futuro, promuovendo pratiche agricole rispettose della natura e valorizzando la biodiversità locale.

Ad accompagnarci oggi un vecchio amico del sentiero dei limoni, Michele Ruocco (papà di Vincenzo), il quale, dopo un breve giro tra i terrazzamenti, non è riuscito a trattenere la sua felicità nel vedere il figlio raccogliere virtualmente il testimone della sua passione verso il prodotto principe del nostro territorio.

"L'idea di creare 'Golden Dream' nasce dalla nostra passione per la terra e dalla voglia di condividere con gli altri la bellezza e la tranquillità che questo luogo offre" racconta Dèsirèe. "Vogliamo che i nostri ospiti si sentano a casa, in un ambiente familiare e autentico, dove possono riscoprire il piacere delle piccole cose."

"Golden Dream" è già diventato un punto di riferimento per i turisti e per gli amanti della Costiera Amalfitana. Un luogo magico, dove il tempo sembra fermarsi e ogni momento si trasforma in un ricordo prezioso.

Per chi desidera vivere un'esperienza unica, immerso nella bellezza naturale e nella cultura della Costiera, "Golden Dream" rappresenta una destinazione imperdibile. Un sogno dorato, che ora è realtà, pronto ad accogliere chiunque cerchi un piccolo angolo di paradiso.