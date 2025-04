L'Azamara Journey inaugura la stagione 2025 con il suo arrivo in Costiera Amalfitana

Inserito da (Admin), domenica 27 aprile 2025 15:07:23

È tornata a solcare le acque della Costiera Amalfitana una delle navi da crociera più eleganti del panorama internazionale: l'Azamara Journey. Questa mattina, 27 aprile 2025, la nave battente bandiera maltese ha gettato l'ancora al largo di Amalfi, come indicato dal sistema di tracciamento marittimo che la mostrava a 0,2 nodi di velocità nei pressi di Castiglione, pronta a far sbarcare i suoi ospiti tramite i tender.

Con una stazza lorda di circa 30.277 tonnellate, l'Azamara Journey offre un'esperienza intima e raffinata, molto diversa dalle gigantesche navi da crociera: può ospitare circa 690 passeggeri serviti da oltre 400 membri d’equipaggio, garantendo così un servizio altamente personalizzato. Lunga 181 metri e larga 25 metri, la nave è famosa per le sue atmosfere eleganti ma rilassate, con arredi raffinati e una ricca offerta gastronomica che spazia da ristoranti gourmet a bistrot informali.

L'Azamara Journey fa parte della flotta di Azamara, compagnia specializzata in crociere di lusso che privilegiano lunghe soste nei porti e itinerari esperienziali. Non è un caso che Amalfi sia tra le destinazioni privilegiate: il suo fascino senza tempo, le strette viuzze, i monumenti storici come il Duomo e la bellezza naturale della costa attirano ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo.

Quello di oggi segna il primo arrivo della Azamara Journey in Costiera per l'estate 2025, aprendo una stagione che si preannuncia vivace sia per il turismo marittimo che per l'indotto economico locale. Un ritorno importante, che conferma Amalfi tra le mete più ambite della crocieristica di alto livello.